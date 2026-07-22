Quando il fascino della preistoria incontra la meraviglia della tecnologia, nasce un’esperienza capace di accendere l’immaginazione di adulti e bambini. È con questo spirito che Baia Domizia accoglie “Dinosaurs Experience”, l’esposizione itinerante dedicata ai giganti del Mesozoico, inaugurata nella suggestiva cornice della Pineta dei Pini, alle spalle dell’Arena dei Pini in via Fontanavecchia. Realizzata in collaborazione con il Comune di Cellole e con il sindaco Guido Di Leone, la mostra resterà aperta ogni giorno, dalle 17 alle 24, fino al prossimo 23 agosto. Non si tratta di una semplice esposizione, ma di un percorso immersivo che... 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - “Dinosaurs Experience”, a Baia Domizia un’estate con i giganti del Mesozoico

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