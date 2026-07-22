Difesa Gasparri | AIAD valorizza sistema industriale italiano

La difesa ha espresso apprezzamento per il ruolo di AIAD nel coordinare e rappresentare il sistema industriale italiano. La confederazione, che riunisce aziende di diversa dimensione, tra cui grandi gruppi e imprese medie e piccole, svolge un ruolo di raccordo nel settore. La dichiarazione sottolinea la necessità di un momento di sintesi tra le diverse realtà industriali, per rafforzare la presenza nazionale nel comparto.

Roma, 22 lug. (askanews) - "Abbiamo apprezzato, una volta di più, il lavoro di coordinamento e rappresentanza svolto da AIAD. In un settore composto da numerose realtà importanti, dai principali operatori come Leonardo alle medie e piccole imprese, è necessario un momento di raccordo. AIAD valorizza il contributo delle aziende, dei distretti territoriali e di una presenza industriale articolata a livello regionale. L'Italia può quindi essere protagonista in un comparto ad alta innovazione e ad elevato contenuto tecnologico". È quanto dichiara il sen. Maurizio Gasparri, Presidente della 3 Commissione permanente (Affari esteri e difesa) del Senato della Repubblica, presso il Media Space AIAD al Farnborough International Airshow. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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