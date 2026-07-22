Le preferenze sono al centro di un acceso scontro tra i membri della maggioranza, trasformandosi da questione tecnica a vera e propria prova di potere. La disputa rivela le tensioni tra le forze che sostengono l’attuale governo, con il confronto che coinvolge direttamente la leadership di Giorgia Meloni e il peso di Forza Italia. La riforma elettorale viene usata come pretesto, ma il vero obiettivo riguarda il rapporto di forza tra gli alleati.

La riforma elettorale è soprattutto il pretesto. Il vero terreno di scontro è il rapporto di forza all’interno della maggioranza. È quanto sta accadendo sulle preferenze, trasformatesi nel giro di pochi giorni da questione tecnica a banco di prova della leadership di Giorgia Meloni e del peso di Forza Italia nella coalizione di centrodestra. Secondo fonti parlamentari della maggioranza, durante il confronto a Palazzo Chigi il tema non sarebbe stato affrontato soltanto sul piano dell’architettura istituzionale. Sul tavolo sarebbe finito soprattutto un interrogativo politico: fino a che punto Forza Italia è disposta a seguire Palazzo Chigi quando la linea del governo entra in collisione con gli interessi organizzativi degli alleati? È qui che si comprende la determinazione della presidente del Consiglio. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Dietro il dossier elettorale si gioca il rapporto di forza tra Palazzo Chigi e gli alleati

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Forced to be his secret lover for 3 years,she returns for revenge—but he desperately chases her love

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Giuli e Meloni a Palazzo Chigi dopo il cambio dei vertici: ‘Rapporto cordiale e proficuo’

Dossier legge elettorale. La Lega: prima l’autonomia. Forza Italia mina il premioLa maggioranza ha confermato che la riforma elettorale sarà approvata solo se verrà garantita l’autonomia regionale.

Temi più discussi: Verso il voto | Meloni strizza l’occhio a Vannacci e promette una coalizione più larga; Il nodo delle preferenze e i contatti tra i vicepremier; Legge elettorale, FdI vota con Vannacci: maggiornaza divisa. E arriva il sì bipartisan a favore dei fuorisede; Legge elettorale, fino a tre preferenze con capolista bloccato: cosa prevede l’emendamento di FdI (che Lega e FI non hanno firmato).

Dietro il dossier elettorale si gioca il rapporto di forza tra Palazzo Chigi e gli alleatiLa riforma elettorale è soprattutto il pretesto. Il vero terreno di scontro è il rapporto di forza all’interno della maggioranza. È quanto sta accadendo sulle preferenze, trasformatesi nel giro di poc ... formiche.net

Su Ilva va evitata una bomba sociale. Dossier a Palazzo ChigiLe speranze di vendere l'ex Ilva si sono ormai ridotte al lumicino. Anche perché le offerte di chi si è proposto di comprarla, sono considerate inaccettabili dal governo. Da ieri il dossier è ... ilmessaggero.it