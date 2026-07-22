Dietro il dossier elettorale si gioca il rapporto di forza tra Palazzo Chigi e gli alleati

Da formiche.net 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le preferenze sono al centro di un acceso scontro tra i membri della maggioranza, trasformandosi da questione tecnica a vera e propria prova di potere. La disputa rivela le tensioni tra le forze che sostengono l’attuale governo, con il confronto che coinvolge direttamente la leadership di Giorgia Meloni e il peso di Forza Italia. La riforma elettorale viene usata come pretesto, ma il vero obiettivo riguarda il rapporto di forza tra gli alleati.

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La riforma elettorale è soprattutto il pretesto. Il vero terreno di scontro è il rapporto di forza all’interno della maggioranza. È quanto sta accadendo sulle preferenze, trasformatesi nel giro di pochi giorni da questione tecnica a banco di prova della leadership di Giorgia Meloni e del peso di Forza Italia nella coalizione di centrodestra. Secondo fonti parlamentari della maggioranza, durante il confronto a Palazzo Chigi il tema non sarebbe stato affrontato soltanto sul piano dell’architettura istituzionale. Sul tavolo sarebbe finito soprattutto un interrogativo politico: fino a che punto Forza Italia è disposta a seguire Palazzo Chigi quando la linea del governo entra in collisione con gli interessi organizzativi degli alleati? È qui che si comprende la determinazione della presidente del Consiglio. 🔗 Leggi su Formiche.net

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