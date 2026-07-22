Il Milan spera ora che siano i club a decidere quando cedere i giocatori, non i calciatori stessi. Dopo un finale di stagione negativo e la mancata qualificazione in Champions, la società ha avviato un nuovo corso. Le novità riguardano anche le modalità di gestione delle cessioni, con l’obiettivo di stabilire un maggior controllo sulle trattative. La squadra sta vivendo un rinnovamento, dopo le difficoltà incontrate nell’ultima stagione.

E' l'alba di un nuovo Milan. Dopo il finale di stagione horror, con la conseguente mancata qualificazione in Champions, dalle parti di Milanello sono cambiate molte cose. La presenza di Cardinale si è fatta sempre più attiva e, prendendo in mano le redini dei rossoneri, ha cambiato tutto. Pulizia totale tra dirigenza e lato tecnico, con l'addio di Allegri, Tare, Moncada e Furlani. Da lì, il Milan ha iniziato a riorganizzarsi: saltate le trattative per portare a Milano direttori importanti, da Krosche a Rangnick, il patron rossonero ha optato per una soluzione interna, mettendo in gioco se stesso come guida di questo nuovo ciclo. La parte... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Di Stefano: "Spero che ora sia il Milan a decidere quando cedere, non i giocatori"

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interpretando i suoi pensieri, incrociandoli con il non detto e cucendoli insieme con parole reali. Un modo insolito ma spero efficace di raccontare l'altra faccia del gran momento di Antonelli. x.com

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