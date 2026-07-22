Deseo recensione | il thriller erotico di Netflix delude le aspettative

Da movieplayer.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Deseo, nuovo thriller erotico su Netflix, è stato criticato per la sua scarsa intensità e ritmo lento. La pellicola non riesce a mantenere l'attenzione e risulta poco coinvolgente, lasciando gli spettatori insoddisfatti. La produzione non ha soddisfatto le aspettative di chi cercava un film avvincente nel genere.

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Deseo è il nuovo thriller erotico disponibile su Netflix. Inconsistente e con poco ritmo, il film delude e non intrattiene, lasciando lo spettatore annoiato. Da sempre il cinema e la TV sono fatti di opere nelle quali la contaminazione di generi offre allo spettatore storie ricche e avvincenti. Non è purtroppo questo il caso di Deseo, il lungometraje disponibile su Netflix che tenta di fondere le dinamiche da soap opera con il thriller erotico e il dramma. Una combinazione di generi già di per sé bizzarra ma che sta prendendo sempre più piede, specialmente sulle piattaforme streaming, attraverso storie leggere e stuzzicanti, perfette per passare una serata sul divano senza troppe pretese. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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