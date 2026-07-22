Denza Bao 5 il Suv ibrido da 544 Cv sbarca in Europa Dettagli e allestimenti
Al Goodwood Festival of Speed, in Inghilterra, è stato presentato il Denza Bao 5, un SUV ibrido con 544 cavalli. Il veicolo è ora disponibile in Europa e si distingue per le sue caratteristiche tecniche. Durante l’evento, il marchio cinese ha esposto il nuovo modello nello stand dedicato, attirando l’attenzione dei visitatori. La presentazione ha coinvolto anche dettagli sugli allestimenti e le configurazioni del veicolo.
Il Goodwood Festival of Speed, andato in scena nel West Sussex in Inghilterra dal 9 al 12 luglio, ha avuto tra i protagonisti Byd, il marchio cinese che per l'occasione ha allestito un'imponente stand in cui si potevano ammirare le ultime novità del brand. Oltre al pick-up Shark, sviluppato con l'obiettivo di ampliare la diffusione di questa tipologia di veicolo anche all'interno del Vecchio Continente, Byd intende diversificare ulteriormente la propria offerta europea grazie a due modelli realizzati dal suo marchio premium, ossia Denza. Si tratta nello specifico della Denza Z, una supercar dotata di tre motori elettrici che forniscono al sistema una potenza complessiva di 1. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
DENZA BAO 5 (2027) Chinese Off-Road Luxury SUV available in Europe
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