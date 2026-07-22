denza bao 5 il suv ibrido da 544 cv sbarca in europa dettagli e allestimenti

Notizia in breve

Al Goodwood Festival of Speed, in Inghilterra, è stato presentato il Denza Bao 5, un SUV ibrido con 544 cavalli. Il veicolo è ora disponibile in Europa e si distingue per le sue caratteristiche tecniche. Durante l’evento, il marchio cinese ha esposto il nuovo modello nello stand dedicato, attirando l’attenzione dei visitatori. La presentazione ha coinvolto anche dettagli sugli allestimenti e le configurazioni del veicolo.