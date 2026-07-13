Byd Shark il pick-up ibrido da 436 Cv atteso in Europa
BYD ha annunciato l’arrivo del suo primo pick-up ibrido, denominato Shark, che avrà una potenza di 436 cavalli. Il veicolo è previsto per il mercato europeo, segnando un passo significativo per il marchio nel segmento dei veicoli commerciali leggeri. La produzione e la commercializzazione sono in programma, anche se non sono state ancora diffuse date precise. Il modello sarà disponibile in diverse configurazioni e dovrebbe essere distribuito attraverso i canali di vendita europei dell’azienda.
Con la presentazione del suo primo pick-up, denominato Shark, Byd mette in atto una svolta importante per il mercato europeo, introducendo nel Vecchio Continente la tecnologia Super Hybrid Dmo (Dual Mode Off-road), un sistema in grado di garantire prestazioni in elettrico al vertice della categoria, addirittura superiori ai vecchi motori diesel, e di fornire un'autonomia combinata fino a 675 chilometri. La progettazione e lo sviluppo di questo modello nascono con l'intenzione di attrarre quel bacino di clienti interessati all'acquisto di un pick-up, sempre più ampio anche nel continente europeo, ma spaventato dai consumi e dai costi di mantenimento del mezzo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
2026 BYD Shark 6: Il Pick-up Ibrido da 45.000 Dollari che Sfida i Ford da 60.000 Dollari
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