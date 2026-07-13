byd shark il pick up ibrido da 436 cv atteso in europa

Notizia in breve

BYD ha annunciato l’arrivo del suo primo pick-up ibrido, denominato Shark, che avrà una potenza di 436 cavalli. Il veicolo è previsto per il mercato europeo, segnando un passo significativo per il marchio nel segmento dei veicoli commerciali leggeri. La produzione e la commercializzazione sono in programma, anche se non sono state ancora diffuse date precise. Il modello sarà disponibile in diverse configurazioni e dovrebbe essere distribuito attraverso i canali di vendita europei dell’azienda.