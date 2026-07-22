Il sottosegretario si dimette dopo aver ammesso di aver commesso una leggerezza, senza precisare i dettagli. Aveva dichiarato di aver sempre combattuto la criminalità e di aver ottenuto risultati concreti. La decisione arriva dopo che è stato coinvolto in una vicenda che ha portato alle sue dimissioni. La comunicazione è stata ufficiale, e l’ex sottosegretario ha affermato di aver agito senza scorrettezza, correggendo immediatamente l’errore una volta scoperto.

“Ho sempre combattuto la criminalità, anche con risultati concreti e importanti e, pur non avendo fatto niente di scorretto, ho commesso una leggerezza a cui ho rimediato non appena ne ho avuto contezza”. Così Andrea Delmastro Delle Vedove aveva spiegato il passo indietro da sottosegretario alla Giustizia, dopo la bufera politica nata attorno alla società “Le 5 Forchette Srl” e ai suoi rapporti con la famiglia Caroccia. Una frase divenuta il simbolo della vicenda: quella che Delmastro definisce una “leggerezza” è infatti il fulcro di un caso che intreccia politica, affari, gestione del potere e antimafia. La storia nasce a dicembre 2024, quando viene costituita a Biella la società “Le 5 Forchette Srl”, creata per gestire un ristorante romano, la “ Bisteccheria d’Italia “. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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© Lanotiziagiornale.it - Delmastro dalla Bisteccheria d’Italia alle dimissioni da sottosegretario: “Ho commesso una leggerezza”. Le tappe della vicenda

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Terremoto giustizia: dimessi Delmastro e Bartolozzi. Il sottosegretario: ho commesso una leggerezza

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