Delirio iperattivo | sintomi come riconoscerlo e perché è un' emergenza medica tempo-dipendente

Il delirio iperattivo con agitazione severa rappresenta un'emergenza medica che può portare alla morte se non trattata tempestivamente. Questa condizione, spesso trascurata, si manifesta con sintomi come agitazione intensa, confusione e comportamenti imprevedibili. La diagnosi precoce è fondamentale per intervenire rapidamente e prevenire complicanze gravi. Nonostante la sua gravità, viene frequentemente affrontata solo dopo eventi critici o fatti di cronaca.

Se ne parla molto poco, e sempre dopo fatti di cronaca che dividono l'opinione pubblica, eppure il delirio iperattivo con agitazione severa è una condizione che può uccidere se non viene riconosciuta e trattata in tempo. Non si tratta di un problema di ordine pubblico, ma di un'emergenza medica a tutti gli effetti. A ribadirlo con forza, dopo la morte di Abderrahim Fakir a Bologna, durante un intervento della polizia, è Alessandro Riccardi, presidente della Società Italiana di Medicina di Emergenza-Urgenza (SIMEU) e direttore del Pronto Soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. L'esperto, mentre il dibattito... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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