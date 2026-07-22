Del Genio | Allegri punti sul 4-3-3 senza tornare indietro

Durante il ritiro a Dimaro-Folgarida, il Napoli si sta allenando con il modulo 4-3-3. L'allenatore ha deciso di mantenere questa configurazione senza tornare a sistemi precedenti. La formazione richiede movimenti accurati e una partecipazione continua da parte di tutti i reparti. La preparazione si concentra su questa disposizione tattica, che il tecnico intende adottare anche nelle prossime partite.

Il Napoli sta lavorando sul 4-3-3 durante il ritiro di Dimaro-Folgarida. Il sistema di gioco scelto da Massimiliano Allegri richiede movimenti precisi, distanze corrette e una partecipazione costante da parte di tutti i reparti. Il lavoro di questi giorni riguarda soprattutto le catene laterali, il fraseggio e gli inserimenti dei centrocampisti. Grande attenzione viene dedicata anche ai tagli degli esterni offensivi. A soffermarsi sulle possibili scelte tattiche del nuovo allenatore è stato Paolo Del Genio, intervenuto in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Che 4-3-3 mi aspetto da Allegri? Scelgo due parole: classico e quindi serio senza modificarlo. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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