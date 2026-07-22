Del Genio | Allegri punti sul 4-3-3 senza tornare indietro

Da forzazzurri.net 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante il ritiro a Dimaro-Folgarida, il Napoli si sta allenando con il modulo 4-3-3. L'allenatore ha deciso di mantenere questa configurazione senza tornare a sistemi precedenti. La formazione richiede movimenti accurati e una partecipazione continua da parte di tutti i reparti. La preparazione si concentra su questa disposizione tattica, che il tecnico intende adottare anche nelle prossime partite.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il Napoli sta lavorando sul 4-3-3 durante il ritiro di Dimaro-Folgarida. Il sistema di gioco scelto da Massimiliano Allegri richiede movimenti precisi, distanze corrette e una partecipazione costante da parte di tutti i reparti. Il lavoro di questi giorni riguarda soprattutto le catene laterali, il fraseggio e gli inserimenti dei centrocampisti. Grande attenzione viene dedicata anche ai tagli degli esterni offensivi. A soffermarsi sulle possibili scelte tattiche del nuovo allenatore è stato Paolo Del Genio, intervenuto in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Che 4-3-3 mi aspetto da Allegri? Scelgo due parole: classico e quindi serio senza modificarlo. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

del genio allegri punti sul 4 3 3 senza tornare indietro
© Forzazzurri.net - Del Genio: “Allegri punti sul 4-3-3 senza tornare indietro”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Allegri, Del Genio svela il possibile moduloDel Genio ha rivelato che il Napoli di Allegri potrebbe adottare un modulo con difesa a tre.

Allegri-Napoli, Del Genio: messaggi letti da De LaurentiisSecondo quanto riportato, i messaggi inviati da Allegri sono stati letti dal presidente del club coinvolto.

Si parla di: Importante trionfo della Danimarca in Finlandia: 45 minuti per l’azzurro Lindstrom.

del genio del genio allegri puntiDel Genio: Allegri punti sul 4-3-3 senza tornare indietroForzAzzurri.net - Del Genio: Allegri punti sul 4-3-3 senza tornare indietro Il Napoli sta lavorando sul 4-3-3 durante il ritiro di Dimaro-Folgarida. Il sistema di gioco ... forzazzurri.net

del genio del genio allegri puntiDel Genio: Allegri, prime indicazioni positive e moderne! Ecco le novità tattichePaolo Del Genio promuove il primo Napoli di Massimiliano Allegri: difesa a quattro, calcio moderno e segnali incoraggianti dai primi allenamenti a Dimaro ... tuttonapoli.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web