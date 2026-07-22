Venerdì, presso la Distilleria Nannoni a Paganico, si svolge l’evento “Fumata lenta in Distilleria”. La serata prevede degustazioni di prodotti della distilleria, accompagnate da attività artistiche e momenti di convivialità. L’evento si svolge in una location in località Aratrice e mira a unire l’aspetto gastronomico con l’arte, offrendo ai partecipanti un’esperienza sensoriale e culturale. Non sono stati comunicati dettagli su orari o modalità di accesso.

Una serata dedicata al piacere della degustazione, all’arte e alla convivialità. Venerdì la Distilleria Nannoni, a Paganico (in località Aratrice), aprirà le porte al pubblico per ’ Fumata Lenta in Distilleria’, un evento con partecipazione gratuita (come tutti gli eventi organizzati in distilleria) che unisce la cultura del distillato, il rito della fumata lenta e l’arte contemporanea in una cornice unica nel cuore della Maremma. Il programma prenderà il via alle 21 con una visita guidata alla Distilleria Nannoni, durante la quale i partecipanti potranno conoscere da vicino la storia dell’azienda e il metodo artigianale con cui vengono realizzati i suoi distillati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Degustazioni e arte a braccetto. Una ’ Fumata lenta in Distilleria’

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