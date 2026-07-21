orto botanico corsini arte e natura a braccetto

Una serata all’Orto Botanico Corsini ha visto l’inaugurazione di “Spirits of the Landscape”, una mostra dell’artista messicano Marco Kalach. L’evento ha unito arte contemporanea, paesaggio, cultura e prodotti locali, con le opere esposte negli spazi del giardino botanico. La curatrice della mostra è una persona di nome Georgina Pounds. La serata ha coinvolto i visitatori in un’esperienza tra natura e arte.

Una serata che ha saputo unire arte contemporanea, paesaggio, cultura ed eccellenze del territorio ha inaugurato ’ Spirits of the Landscape ’, la nuova mostra dell’artista messicano Marco Kalach, ospitata negli spazi dell’ Orto Botanico Corsini e curata da Georgina Pounds. L’evento, patrocinato dalla Regione Toscana e dal Comune di Monte Argentario, ha accolto rappresentanti delle istituzioni, autorità civili, giornalisti, influencer, collezionisti e ospiti del mondo dell’arte e della cultura, confermando il ruolo dell’Orto Botanico Corsini come luogo di incontro tra ricerca artistica, patrimonio storico e valorizzazione del territorio. Tra... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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