De Bruyne resta centrale | il Napoli valuta il rientro anticipato

Il Napoli mantiene Kevin De Bruyne come elemento chiave del suo progetto tecnico. Nonostante il centrocampista sia ancora in vacanza dopo gli impegni stagionali, il club valuta un possibile rientro anticipato. La società ha individuato nel giocatore un punto di riferimento per la squadra, anche se non sono stati ancora stabiliti dettagli ufficiali riguardo alle tempistiche di ritorno. La decisione finale dipenderà dalle valutazioni del club e dallo stato fisico del giocatore.

Il Napoli considera Kevin De Bruyne uno dei punti centrali del nuovo progetto tecnico. Il futuro del centrocampista belga appare infatti ben definito, nonostante il giocatore sia ancora in vacanza dopo gli ultimi impegni stagionali. La sua posizione sarebbe molto diversa rispetto a quella dell’amico Romelu Lukaku, il cui destino resta invece legato alle valutazioni di mercato e alle eventuali offerte in arrivo. Il prossimo passaggio sarà l’incontro con Massimiliano Allegri. Il tecnico vuole osservare il belga durante gli allenamenti e capire come inserirne qualità ed esperienza nel nuovo assetto della squadra. Il rientro è previsto per il 5 agosto, quando il Napoli sarà impegnato nella seconda parte della preparazione in Abruzzo. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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De Bruyne a spasso per Napoli: delirio in centro

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