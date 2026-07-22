Darmian può restare in Italia | il Torino pensa al ritorno del difensore dopo undici anni

Notizia in breve

Il Torino sta considerando di riportare Matteo Darmian in squadra, dopo undici anni. La società valuta questa operazione per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. Darmian, attualmente senza contratto, potrebbe tornare in Italia e giocare nuovamente con il club piemontese. La decisione dipende da accordi contrattuali e dalle trattative in corso. Nessun altro dettaglio ufficiale è stato comunicato al momento.