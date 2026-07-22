Darmian può restare in Italia | il Torino pensa al ritorno del difensore dopo undici anni

Da internews24.com 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Torino sta considerando di riportare Matteo Darmian in squadra, dopo undici anni. La società valuta questa operazione per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. Darmian, attualmente senza contratto, potrebbe tornare in Italia e giocare nuovamente con il club piemontese. La decisione dipende da accordi contrattuali e dalle trattative in corso. Nessun altro dettaglio ufficiale è stato comunicato al momento.

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Inter News 24 . Segui le ultimissime sui nerazzurri. Il  Torino  sta valutando un clamoroso ritorno di  Matteo Darmian  per rafforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. A  undici anni di distanza  dalla sua ultima esperienza in maglia granata, il difensore potrebbe vestire nuovamente i colori del club piemontese. La notizia, lanciata da  Sky Sport, sta già accendendo l’entusiasmo della tifoseria, che ricorda con affetto le sue eccellenti prestazioni sotto la Mole. ULTIMISSIME Ritorno al Torino: la situazione di Matteo Darmian. Attualmente  svincolato, l’esperto jolly difensivo ha espresso chiaramente la  volontà di proseguire la carriera in Italia. 🔗 Leggi su Internews24.com

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