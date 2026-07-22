Darmian può restare in Italia | il Torino pensa al ritorno del difensore dopo undici anni
Il Torino sta considerando di riportare Matteo Darmian in squadra, dopo undici anni. La società valuta questa operazione per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. Darmian, attualmente senza contratto, potrebbe tornare in Italia e giocare nuovamente con il club piemontese. La decisione dipende da accordi contrattuali e dalle trattative in corso. Nessun altro dettaglio ufficiale è stato comunicato al momento.
Inter News 24 . Segui le ultimissime sui nerazzurri. Il Torino sta valutando un clamoroso ritorno di Matteo Darmian per rafforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. A undici anni di distanza dalla sua ultima esperienza in maglia granata, il difensore potrebbe vestire nuovamente i colori del club piemontese. La notizia, lanciata da Sky Sport, sta già accendendo l’entusiasmo della tifoseria, che ricorda con affetto le sue eccellenti prestazioni sotto la Mole. ULTIMISSIME Ritorno al Torino: la situazione di Matteo Darmian. Attualmente svincolato, l’esperto jolly difensivo ha espresso chiaramente la volontà di proseguire la carriera in Italia. 🔗 Leggi su Internews24.com
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