Dalle 21 di giovedì 23 luglio alle 21 di venerdì 24 luglio, è previsto uno sciopero di 24 ore dei lavoratori delle ferrovie, coinvolgendo sia il trasporto di passeggeri che quello di merci. Lo sciopero interessa l’intera rete ferroviaria e potrebbe causare disagi e cancellazioni di treni. Non sono state comunicate eventuali fasce di garanzia o servizi minimi garantiti durante la giornata di sciopero.

, sia passeggeri che merci. Durerà 24 ore (dalle 21 alle 21 del giorno dopo) ed è stato indetto dai sindacati autonomi SGB e CUB per protestare contro alcune condizioni del contratto collettivo, l’aumento del carico di lavoro, la gara di appalto per l’assegnazione del servizio Intercity di Ferrovie dello Stato e per chiedere maggiori condizioni di sicurezza. Questa settimana sono previsti anche altri scioperi: dalle 12 di mercoledì 22 luglio alle 12 del 23 ci sarà uno sciopero dell’azienda di traghetti Grandi Navi Veloci, che opera collegamenti con Sicilia, Sardegna e vari altri porti del Mediterraneo. Venerdì 24 uno per i trasporti locali di Salerno (dalle 9 alle 13) e delle Marche (dalle 11 alle 15). 🔗 Leggi su Ilpost.it

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© Ilpost.it - Dalla sera di giovedì 23 luglio a venerdì 24 è previsto uno sciopero dei lavoratori delle ferrovie

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