Dal titolo mondiale al trail estremo | ospite Luca Del Pero | Run2u 28

Nella puntata numero 28 di Run2u, è stato intervistato Luca Del Pero, atleta di livello mondiale. La conversazione si è concentrata sulla sua esperienza nel trail estremo e sulla corsa in montagna, a quote di circa 1200 metri. Del Pero, riconosciuto per le sue prestazioni internazionali, ha condiviso aspetti della sua attività sportiva e della sua vita in quota. La puntata ha approfondito il rapporto tra il trail e il vivere in ambienti montani.

Spostare il limite più in alto, letteralmente a 1200 metri di quota, dove la montagna non è solo una palestra ma una scelta di vita. Nella puntata numero 28 di Run2u abbiamo fatto quattro chiacchiere con uno dei talenti più brillanti e polivalenti del panorama internazionale: Luca Del Pero. Dalla conquista del mondo nello Skysnow fino ai trionfi nei trail più duri d’Europa, ci ha raccontato cosa significa unire la scienza motoria all’istinto puro, come si affronta la fatica quando la neve si fa ostile e, soprattutto, come si resta con i piedi ben saldi a terra (o sui ramponcini!) tra una vittoria e una pizza con gli amici. Preparate le scarpe, si parte!” Benvenuti nella puntata N. 🔗 Leggi su Oasport.it

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