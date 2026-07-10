Nella puntata 25 di Run2u, Riccardo Clima ha approfondito le caratteristiche delle scarpe Joma Running, evidenziando innovazioni e performance. Si è analizzato il ruolo crescente del marchio nelle competizioni, con un aumento visibile delle sue scarpe ai punti di partenza. La puntata 24 aveva già introdotto il tema, concentrandosi sui dettagli tecnici e sulla tecnologia presente sotto la suola delle scarpe.

Avete mai notato quante Joma si vedono alle linee di partenza ultimamente? Non è un caso. Nella puntata 24 di Run2u, abbiamo voluto andare oltre il logo e capire cosa c’è davvero sotto la suola. Abbiamo ospitato Riccardo Clima, Responsabile Joma Italia, per farci raccontare come un brand storico sta rivoluzionando il mercato del running, puntando su materiali premium e un rapporto qualità-prezzo che sta facendo tremare i giganti. Se vuoi capire quale sarà la tua prossima scarpa da allenamento, non perdere questa chiacchierata tecnica e appassionata!” Benvenuti nella puntata numero 25 di Run2u! Oggi in studio abbiamo un ospite speciale: Riccardo Clima, Responsabile Running di Joma Italia. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Joma Running: Innovazione e Performance. Ospite Riccardo Clima | Run2u Ep. 25

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