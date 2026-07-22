Ikea ha presentato una nuova linea di mobili pensata per chi cambia frequentemente casa. La collezione include un materasso che si trasforma in pouf e una scrivania con una maniglia per facilitare il trasporto. La proposta si rivolge a una generazione abituata a spostamenti regolari, tra contratti di breve durata e trasferimenti continui. La linea mira a rispondere alle esigenze di chi si sposta spesso, offrendo soluzioni pratiche e facilmente trasportabili.

C ’è una generazione intera per cui il trasloco non è più un evento raro, ma una specie di rito che si ripete quasi ogni anno, tra contratti d’affitto brevi e lavori che portano da una città all’altra. Ikea sembra averlo notato, e a partire da agosto lancia sul mercato globale KOMPISHÄNG: una collezione pensata per chi trasloca spesso, per una vita di scatoloni ricorrenti. Effetto Ikea: l’importanza di dedicarsi alla manualità. guarda le foto L’indagine tra i giovani di Londra. Alla base del progetto non c’è la classica indagine di mercato a tavolino, ma un lavoro sul campo: il team Ikea ha passato del tempo dentro le case di ragazzi tra i venti e i ventotto anni nel centro di Londra. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dal materasso che diventa pouf alla scrivania con una maniglia: la nuova linea Ikea nasce per una generazione abituata a cambiare casa, città e abitudini

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