Dal matcha con fiocchi di sale all’acqua con sale celtico | il trend TikTok delle bevande salate funziona davvero? Il nutrizionista | Meglio zuppe e minestre

Notizia in breve

Un trend di bevande salate sta guadagnando popolarità sui social, in particolare su TikTok, con versioni come matcha con fiocchi di sale e acqua con sale celtico. Tuttavia, un nutrizionista suggerisce di preferire zuppe e minestre rispetto a queste bevande. Un articolo del Gambero Rosso, ripreso da una fonte internazionale, evidenzia come questa tendenza sia diffusa tra influencer e consumatori a Londra. Non sono stati forniti dati specifici su consumi o effetti sulla salute.