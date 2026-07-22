Dal matcha con fiocchi di sale all’acqua con sale celtico | il trend TikTok delle bevande salate funziona davvero? Il nutrizionista | Meglio zuppe e minestre
Un trend di bevande salate sta guadagnando popolarità sui social, in particolare su TikTok, con versioni come matcha con fiocchi di sale e acqua con sale celtico. Tuttavia, un nutrizionista suggerisce di preferire zuppe e minestre rispetto a queste bevande. Un articolo del Gambero Rosso, ripreso da una fonte internazionale, evidenzia come questa tendenza sia diffusa tra influencer e consumatori a Londra. Non sono stati forniti dati specifici su consumi o effetti sulla salute.
Altro che bevande zuccherate o ghiacciate! Un recente articolo del Gambero Rosso, che ne rilancia uno del Guardian, si sofferma sul trend delle bevande aromatizzate con sale, che sta conquistando i palati londinesi e, non ultimi, quelli degli influencer sui social. Ma davvero la bevanda è dissetante e reidratante come affermato dai suoi fan? Dai sofisticati cocktail analcolici della Londra modaiola al matcha con fiocchi di sale (per esaltare il gusto umami), passando per l’acqua con sale celtico amata dei tiktoker, spopola la sale-mania nelle bevande estive. Si potrebbe dire niente di nuovo sotto il sole, visto che già esistevano bevande tradizionali messicane e indiane addizionate di sale (per esempio l’indiana nimbu pani, a base di lime), e alla fine anche gli sportivi assumono bevande saline. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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