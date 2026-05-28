Bitcoin il rischio di mercato sale | minacciato il trend rialzista

? Domande chiave Come influenzerà l'indice di rischio la tenuta dei supporti attuali?. Quale livello di prezzo determinerà il ritorno del trend rialzista?. Perché i venditori hanno preso il controllo della zona 78.000 dollari?. Quanto potrebbe scendere Bitcoin se venisse invalidata la struttura attuale?.? In Breve Indice rischio deve scendere sotto 25 per confermare nuovo recupero prezzi.. Killa indica zona spartiacque tra 81.000 e 82.000 dollari per validare trend.. Perdita supporto tra 78.000 e 79.000 dollari apre rischio crollo verso 60.000 dollari.. Analisi Crypto Tice evidenzia erosione fiducia dopo perdita livelli sopra 83.000 dollari.. Il rischio di mercato per Bitcoin è tornato a salire bruscamente, segnalando una possibile interruzione del recente trend rialzista dopo che la criptovaluta ha perso i livelli chiave tra i 78. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Bitcoin Dump After FOMC: What Happens Next

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