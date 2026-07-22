Dai quadri di Damiani ai pizzi d’oro di Buccellati e il manifesto anti-Ai di Boucheron | le nuove collezioni milionarie già sold out di alta gioielleria e i segreti di un mercato che non conosce crisi
Le nuove collezioni di alta gioielleria, tra cui i quadri di Damiani, i pizzi d’oro di Buccellati e un manifesto anti-Ai di Boucheron, sono state presentate in anteprima sul Lago di Como. Le opere sono già tutte vendute e i pezzi sono esposti in teche sigillate. Le collezioni hanno raggiunto valori milionari e sono state acquistate da clienti VIP in un evento riservato.
I fortunati clienti Vip l’hanno già vista in un’anteprima blindatissima sul Lago di Como. E, a giudicare dalle teche, l’hanno anche già comprata. Entro nella boutique Damiani di Place Vendôme, nel pieno del fermento della settimana della Haute Couture parigina, per visionare ciò che resta di Arte Maestra, l’ultima collezione di alta gioielleria della maison. Dalle vetrine blindate scintillano i bagliori delle poche pietre preziose scampate agli acquisti compulsivi dei grandi collezionisti. Si mormora infatti che gran parte dei pezzi unici sia stata accaparrata da un’unica, facoltosissima cliente taiwanese, la quale, una volta siglato l’acquisto, ha preteso un vincolo ferreo: i suoi gioielli non dovranno mai più essere mostrati al pubblico né tantomeno fotografati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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