Dai quadri di Damiani ai pizzi d’oro di Buccellati e il manifesto anti-Ai di Boucheron | le nuove collezioni milionarie già sold out di alta gioielleria e i segreti di un mercato che non conosce crisi

Notizia in breve

Le nuove collezioni di alta gioielleria, tra cui i quadri di Damiani, i pizzi d’oro di Buccellati e un manifesto anti-Ai di Boucheron, sono state presentate in anteprima sul Lago di Como. Le opere sono già tutte vendute e i pezzi sono esposti in teche sigillate. Le collezioni hanno raggiunto valori milionari e sono state acquistate da clienti VIP in un evento riservato.