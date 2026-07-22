Il brano “Dai Dai” di Shakira e Burna Boy si mantiene in prima posizione nella Classifica Globale di Billboard per la seconda settimana consecutiva. I Mondiali di Calcio si sono conclusi da pochi giorni con la vittoria della Spagna, ma la canzone continua a dominare le classifiche musicali internazionali. La traccia, che ha accompagnato il torneo, resta in vetta anche dopo la fine dell’evento. La sua presenza nelle chart si conferma stabile, senza variazioni di posizione.

Sui Mondiali di Calcio è calato il sipario da pochi giorni, con la vittoria della Spagna che ha conquistato la sua Coppa ma il tema ufficiale Dai Dai, continua a dominare le classifiche: il brano di Shakira e Burna Boy è in vetta alla chart Global di Billboard. Dai Dai mantiene il primo posto della classifica Global per la seconda settimana consecutiva e mentre nella Global Excl degli States domina la chart da quattro settimane. Nello specifico, il brano di Shakira è al primo posto nella Global 200 con 43 milioni di streaming (in aumento del 4% su base settimanale) e 5.000 venduti (in calo del 5%) in tutto il mondo dal 10 al 16 luglio, secondo Luminate. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - “Dai Dai” di Shakira è in vetta alla Classifica Global di Billboard per la seconda settimana consecutiva

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Shakira On Performing At FIFA World Cup 2026 Final Halftime Show W/ BTS & Madonna | Billboard News

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