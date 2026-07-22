dagli alberi ai beni pubblici maltempo lunga scia di danni

Le popolazioni della Bassa modenese continuano a fare i conti con i danni causati dal maltempo, che ha interessato la zona nei giorni scorsi. Una nuova allerta arancione è stata diffusa nel pomeriggio di ieri, ma non si sono verificati ulteriori danni rispetto a quelli già segnalati dopo i temporali dei giorni 15 e 20 luglio. I Comuni stanno proseguendo con la valutazione dei danni subiti, che includono alberi e beni pubblici.

Le popolazioni della Bassa modenese vivono da giorni sotto stress. Anche ieri pomeriggio diramata una allerta arancione che, fortunatamente, non ha lasciato dietro di sé danni ulteriori, oltre a quelli seguiti ai fenomeni temporaleschi del 15 e del 20 luglio, per i quali continua la conta da parte dei Comuni. Molto seria la situazione del cimitero di Finale, della Biblioteca di San Felice, della Scuola materna di San Possidonio e del suo Palazzurro. Ed è per questo insolito ripetersi di eventi calamitosi che è stato prorogato dalla Provincia a domani alle 13 il termine per l’inoltro delle segnalazioni di danni subiti da privati e per completare la ricognizione di quelli patiti dal patrimonio pubblico che faranno scattare la richiesta di calamità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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