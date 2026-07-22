Le agenzie di intelligence occidentali stanno modificando le loro strategie senza aumentare i budget o adottare nuove tecnologie. La principale novità consiste in un cambio di mentalità, che influisce sulle modalità di raccolta e analisi delle informazioni. Questa trasformazione riguarda sia le pratiche operative sia l’approccio alle minacce, con un focus più mirato e adattato alle sfide attuali. La riorganizzazione coinvolge diversi paesi e mira a migliorare l’efficacia delle attività di intelligence.

La rivoluzione dell’intelligence occidentale non passa da nuove tecnologie o da un aumento dei bilanci. Passa, prima di tutto, da un cambio di mentalità. Nel giro di poche settimane il Giappone ha confermato la volontà di creare la sua prima vera agenzia di intelligence esterna dalla fine della Seconda guerra mondiale. Quasi negli stessi giorni la Germania ha annunciato una profonda riforma del Bundesnachrichtendienst (il servizio estero), destinata ad ampliarne i poteri nel dominio digitale, nell’intelligenza artificiale e nelle operazioni cibernetiche, accompagnata da un incremento del 25 per cento del bilancio. Sono due iniziative... 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Da Tokyo a Berlino, il nuovo riarmo passa anche dall’intelligence

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