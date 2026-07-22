da las vegas a milano a ottobre il fuorisalone di innovazione e hitech

A ottobre, Milano ospiterà il Ces Unveiled Milan, evento dedicato all’innovazione e alla tecnologia. Si tratta di una tappa ufficiale europea della “Road to Ces”, che promuove il principale evento fieristico mondiale dedicato all’innovazione tecnologica, che si svolge a Las Vegas. La manifestazione si svolgerà nel contesto del “fuorisalone” dedicato all’innovazione e all’hi-tech.

A ottobre Milano ospiterà il Ces Unveiled Milan, tappa ufficiale europea della Road to Ces, l’evento di promozione del principale evento fieristico mondiale per l’ innovazione tecnologica che si svolge a Las Vegas. Per animare la città con eventi diffusi durante questo appuntamento, che si terrà il 21 ottobre all’Allianz MiCo, è stato firmato a Palazzo Marino, sede del Comune, un protocollo di intesa per la valorizzazione della città. L’obiettivo è quello di chiamare le realtà scientifiche e tecnologiche a realizzare un palinsesto diffuso di iniziative tra il 16 e il 21 ottobre. "Il mercato digitale della città metropolitana di Milano vale 13 miliardi, quasi il 20% di tutto il mercato nazionale e per numero di occupati vale il 30% del settore a livello nazionale – ha spiegato il sindaco Giuseppe Sala –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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