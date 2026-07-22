Cuore e ricerca le novità della Rete degli Irccs del ministero della Salute

È stato annunciato un aggiornamento sulla Rete degli Irccs del ministero della Salute riguardante le innovazioni nel settore cardiologico. Le novità includono l’utilizzo di tecnologie avanzate come organi su chip, sistemi di analisi dei dati, tecniche di ingegneria cellulare e modifiche genetiche. Questi sviluppi rappresentano un cambiamento nei metodi di ricerca e programmazione, con un focus su nuovi paradigmi per il futuro della cura del cuore.

Tecnologie, dati, organi su chip, ‘taglia e cuci del Dna’, ingegnerizzazione cellulare: la salute del cuore di domani poggia su nuovi paradigmi di ricerca, che richiedono una capacità di programmazione del tutto diversa rispetto al recente passato. Il rischio – molto chiaro per chi si occupa di questo settore – è quello di perdere il treno dell’innovazione. E, in questo modo, di allontanare le terapie avanzate dal letto dei cittadini. Per rispondere a questa esigenza la Rete Cardiologica Irccs del ministero della Salute ha costituito due Comitati, uno Tecnico Scientifico e l’altro di Indirizzo Scientifico. Si occuperanno di rendere permanente l’elaborazione dei programmi e a coordinare competenze, dati e infrastrutture dei venti Irccs associati. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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SPECIALE TUMORI DEL SANGUE - LA RICERCA CAMBIA IL FUTURO DELLA CURA DI LEUCEMIE, LINFOMI E MIELOMA

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