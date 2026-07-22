Il sindaco di Bologna ha visto la sua popolarità calare drasticamente dopo aver promosso incidenti e scontri in città. Recentemente, ha dichiarato che in città si è sempre scesi in piazza per ascoltare le vittime, e che continueranno a farlo. La sua gestione ha suscitato proteste e disapprovazione tra i cittadini, portando a una diminuzione del supporto popolare. La crisi politica si riflette nell’attenzione pubblica e nelle reazioni alle sue decisioni.

“A Bologna siamo abituati a scendere in piazza e dare voce alle vittime. Lo abbiamo sempre fatto e lo continueremo a fare. Se non avessimo fatto quel presidio la voce della famiglia oggi non ci sarebbe, ci sarebbe solamente la voce sui social che accusa il morto di essere un criminale e la famiglia di essere immigrati”, prova a difendersi il sindaco di Bologna Matteo Lepore, nelle ore in cui la maggioranza di centrodestra chiede le sue dimissioni e anche il Pd manifesta perplessità per un via libera alla manifestazione pro-Fakir che l’altra sera ha messo a ferro e fuoco il capoluogo felsineo. Di sicuro, Lepore, a nche tra quelli di sinistra, non sembra aver raggiunto il suo scopo: rappresentare il sentiment dei suoi cittadini. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Crolla la popolarità di Lepore, il sindaco “Nerone” che ha favorito roghi e scontri a Bologna

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