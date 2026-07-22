Croce Azzurra servizio in regola Ambulanze ricoverate d’inverno | Un intervento necessario

Notizia in breve

È stata inaugurata la nuova “camera calda” della Croce Azzurra a Trezzo, che permette di proteggere le ambulanze durante l’inverno. La struttura garantisce che i mezzi siano pronti all’uso in qualsiasi momento, assicurando l’efficienza del servizio di emergenza sanitaria. L’intervento mira a mantenere le ambulanze in condizioni ottimali durante le basse temperature stagionali, evitando danni e ritardi nelle operazioni di soccorso. La realizzazione della “camera calda” è considerata un passo importante per la continuità del servizio.