Croce Azzurra servizio in regola Ambulanze ricoverate d’inverno | Un intervento necessario

Da ilgiorno.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

È stata inaugurata la nuova “camera calda” della Croce Azzurra a Trezzo, che permette di proteggere le ambulanze durante l’inverno. La struttura garantisce che i mezzi siano pronti all’uso in qualsiasi momento, assicurando l’efficienza del servizio di emergenza sanitaria. L’intervento mira a mantenere le ambulanze in condizioni ottimali durante le basse temperature stagionali, evitando danni e ritardi nelle operazioni di soccorso. La realizzazione della “camera calda” è considerata un passo importante per la continuità del servizio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Ambulanze protette durante l’inverno e pronte a partire in ogni momento. È stata completata la nuova “ camera calda ” della Croce Azzurra, a Trezzo. Un intervento necessario per assicurare l’efficienza dei mezzi di soccorso e la continuità del servizio di emergenza sanitaria. Adesso, la struttura risponde ai requisiti richiesti da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) per mantenere la postazione nella rete regionale d’urgenza. Il nuovo spazio permette di ricoverare i mezzi durante i mesi più freddi, mettendoli al riparo dalle basse temperature e garantendo condizioni adeguate per la loro immediata operatività, a cominciare dalle attrezzature mediche di bordo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

croce azzurra servizio in regola ambulanze ricoverate d8217inverno un intervento necessario
© Ilgiorno.it - Croce Azzurra, servizio “in regola”. Ambulanze ricoverate d’inverno: "Un intervento necessario"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Croce Bianca, concessione corta: “Le ambulanze salvano vite ma non fanno classifica”In un comunicato stampa, un rappresentante della Croce Bianca ha affermato che le ambulanze svolgono un ruolo fondamentale nel salvare vite, ma che...

Scegliere un servizio di ambulanze private significa affidarsi a personale qualificato e mezzi attrezzati per ogni esigenza sanitaria.Quando si opta per un servizio di ambulanze private, si sceglie un team di operatori qualificati e veicoli equipaggiati per diversi tipi di emergenza...

Argomenti più discussi: Croce Azzurra, servizio in regola. Ambulanze ricoverate d’inverno: Un intervento necessario; Tremila euro alla Croce Azzurra; Vallecrosia, torna il presidio sanitario nell’area del Resentello grazie alla Croce Azzurra; Pontassieve e Pelago, dal 27 luglio torna operativo il servizio dei facilitatori digitali tramite la Croce Azzurra pontassievese.

croce azzurra croce azzurra servizio inCroce Azzurra, servizio in regola. Ambulanze ricoverate d’inverno: Un intervento necessarioTrezzo, completata la nuova camera calda: ora la struttura risponde ai requisiti per mantenere la postazione. Il grande box permette di preservare l’efficienza dei mezzi mettendoli al ripario dalle ... ilgiorno.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web