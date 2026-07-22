Croce Azzurra servizio in regola Ambulanze ricoverate d’inverno | Un intervento necessario
È stata inaugurata la nuova “camera calda” della Croce Azzurra a Trezzo, che permette di proteggere le ambulanze durante l’inverno. La struttura garantisce che i mezzi siano pronti all’uso in qualsiasi momento, assicurando l’efficienza del servizio di emergenza sanitaria. L’intervento mira a mantenere le ambulanze in condizioni ottimali durante le basse temperature stagionali, evitando danni e ritardi nelle operazioni di soccorso. La realizzazione della “camera calda” è considerata un passo importante per la continuità del servizio.
Ambulanze protette durante l’inverno e pronte a partire in ogni momento. È stata completata la nuova “ camera calda ” della Croce Azzurra, a Trezzo. Un intervento necessario per assicurare l’efficienza dei mezzi di soccorso e la continuità del servizio di emergenza sanitaria. Adesso, la struttura risponde ai requisiti richiesti da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) per mantenere la postazione nella rete regionale d’urgenza. Il nuovo spazio permette di ricoverare i mezzi durante i mesi più freddi, mettendoli al riparo dalle basse temperature e garantendo condizioni adeguate per la loro immediata operatività, a cominciare dalle attrezzature mediche di bordo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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