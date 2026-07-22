Una tempesta ha colpito Spalato tra martedì e mercoledì, con forti precipitazioni e venti intensi. Durante la notte, sono state registrate numerose scariche di fulmini che hanno illuminato il cielo. Nessun dettaglio su danni o feriti è stato comunicato finora. La perturbazione ha interessato anche le zone circostanti alla città.

Una violenta tempesta ha attraversato Spalato, in Croazia, nella notte tra martedì e mercoledì, regalando spettacolari scariche di fulmini nel cielo. Il maltempo ha portato intense precipitazioni e forti venti sulla città e sulle aree vicine. Negli ultimi cinque giorni diverse perturbazioni hanno colpito la nazione balcanica, interrompendo il normale andamento della stagione estiva. Le condizioni avverse hanno interessato soprattutto la costa del Mar Adriatico, una delle zone più frequentate dai turisti. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Croazia, tempesta colpisce Spalato: fulmini illuminano la notte

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