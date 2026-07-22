Gli italiani collegano le zanzare a diverse situazioni: alcune alle finestre aperte nelle sere calde, altre alle cene in giardino, alle vacanze o alle notti insonni. La percezione comune non si limita all’insetto stesso, ma si estende alle circostanze in cui si presentano. L’indagine rivela che i discorsi sul tema sono variegati e spesso associati a momenti di relax o disagio, senza un’unica interpretazione dominante.

Milano, 22 lug. (Adnkronos Salute) - C'è chi le associa alle finestre aperte nelle sere più calde, chi alle cene in giardino, chi alle vacanze e chi alle notti passate a cercare di dormire: quando gli italiani parlano di zanzare, raramente parlano soltanto di zanzare. È quanto emerge da una ricerca commissionata da SC Johnson - leader mondiale nel settore degli insetticidi e insetto-repellenti - che ha monitorato per 12 mesi e analizzato oltre 100.000 conversazioni online dedicate alle zanzare e alle malattie trasmesse da vettori. Il risultato - si legge in una nota - è una fotografia che racconta molto del nostro rapporto con l'estate, il benessere e la vita all'aria aperta. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Cosa dicono i discorsi degli italiani sulle zanzare, l'indagine

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UNO TRA I DISCORSI MIGLIORI SULL'IMMIGRAZIONE CHE ASCOLTERETE. @marcorubio #remigrazione #remigration #deportation Voglio dirlo con il massimo rispetto possibile. Nessuno al Senato può farmi la morale sull'immigrazione. Non è una question x.com