Cortona, 22 lug. (askanews) - La fotografia di Silvia Camporesi è, da sempre, una soglia sul mistero di ciò che stiamo guardando, uno sguardo che, sotto l'apparente neutralità dell'obbiettivo, apre porte che guidano verso altre dimensioni. Nella mostra "Paesaggio inverso", che è parte del festival Cortona On The Move si è spinta ancora oltre, ricreando due luoghi sommersi - Fabbriche di Careggine nel lago di Vagli e la cittadina romana di Baia - portandoli alla luce attraverso la finzione fotografica, che si rivela peraltro straordinariamente realistica. "Nella fotografia - ha detto la fotografa ad askanews - lo spettatore vede ciò... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Cortona On The Move, i paesaggi sommersi di Silvia Camporesi

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