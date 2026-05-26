Alle 16.30 al MAR di Ravenna, si terrà la presentazione del nuovo libro di Silvia Camporesi, “Una foto è una foto è una foto”, pubblicato da Einaudi. La fotografa e filosofa discuterà delle sue immagini e del loro significato, in un evento aperto al pubblico.

Oggi alle 16.30, il MAR – Museo d’Arte della città di Ravenna ospiterà la fotografa e filosofa Silvia Camporesi per la presentazione del suo ultimo volume, ’Una foto è una foto è una foto’, edito da Einaudi. L’evento, organizzato dall’Accademia di Belle Arti di Ravenna nell’ambito del progetto ’ Interscape ’ e del ciclo di workshop Interscape, propone una riflessione profonda e necessaria sulle trasformazioni radicali che hanno segnato il linguaggio fotografico. Nel corso della sua storia, la fotografia ha attraversato diverse rivoluzioni, ma oggi ci troviamo immersi e immagini sin un’epoca caratterizzata da una pervasività dellenza precedenti, dove il confine tra realtà e rappresentazione sembra farsi sempre più sottile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Silvia Camporesi al Museo d’arte . Evoluzione e significato delle foto

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Organizzato dall’Accademia di Belle Arti di Ravenna, martedì 26 maggio alle 16.30 il MAR ospita Silvia Camporesi per la presentazione di Una foto è una foto è una foto (Einaudi), nell’ambito di #Interscape. Un incontro aperto al pubblico sulla fotografia. Ing x.com

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