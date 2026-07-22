Due uomini hanno aggredito e rapinato un corriere a Braccagni, frazione di Grosseto, poco dopo le 13 di oggi. Mentre effettuava le consegne, i rapinatori lo hanno bloccato e picchiato, sottraendogli il carico. Dopo aver portato a termine il furto, i due si sono allontanati a piedi. La vittima ha riportato ferite e ha chiamato le forze dell'ordine. Le indagini sono in corso per identificare i responsabili.

Grosseto, 22 luglio 2026 – Violenta rapina ai danni di un corriere a Braccagni, frazione di Grosseto. Poco dopo l'ora di pranzo, mentre il corriere stava effettuando le consegne quotidiane, è stato bloccato e picchiato selvaggiamente da due rapinatori che gli hanno sottratto il carico e si sono poi dati alla fuga. L’allarme . Nonostante le ferite, l'uomo è riuscito a lanciare l'allarme al 112, ed è stato successivamente trasportato d'urgenza all'ospedale Misericordia di Grosseto. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia e la scientifica per i rilievi. Stando alle prime testimonianze, i due aggressori, che parlavano con un marcato accento dell'Est Europa, sarebbero fuggiti a bordo di un' auto bianca. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Corriere aggredito e rapinato da due balordi: rubato il carico che stava consegnando

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