Nella notte tra mercoledì e giovedì, il Palmeiras affronta il Coritiba allo stadio Couto Pereira. La squadra paulista cerca di mantenere la posizione in classifica del Brasileirão, mentre il Coritiba gioca in casa con l’obiettivo di ottenere punti importanti. La partita si preannuncia ricca di emozioni e intensità, con entrambe le formazioni determinate a conquistare la vittoria.

Il Palmeiras torna in campo per proseguire la propria corsa ai vertici del Brasileirão 2026. Nella notte italiana tra mercoledì 22 e giovedì 23 luglio, il Verdão sarà ospite del Coritiba allo stadio Couto Pereira, in una sfida che promette spettacolo e intensità. I padroni di casa, tornati nella massima serie, cercano punti preziosi davanti al proprio pubblico, mentre la formazione di San Paolo punta a consolidare la propria posizione nelle zone alte della classifica. Coritiba, obiettivo continuità. La squadra allenata da Fernando Seabra sta vivendo una stagione positiva dopo il ritorno in Serie A e vuole sfruttare il fattore campo per fermare una delle grandi favorite al titolo. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Coritiba-Palmeiras: il Verdão vuole confermarsi, ma il Couto Pereira è un banco di prova

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