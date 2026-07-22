Il Napoli ha vissuto un cambiamento nell’atmosfera, risultando più rilassato da quando il nuovo corso è iniziato. L’arrivo di Allegri come allenatore ha contribuito a creare un clima più sereno tra i giocatori e lo staff, senza che ciò abbia diminuito le aspettative sportive del club. Ora si attende che l’allenatore si faccia sentire maggiormente per guidare la squadra verso gli obiettivi prefissati.

Il nuovo corso del Napoli ha portato un clima diverso attorno alla squadra. L’arrivo di Massimiliano Allegri ha reso l’ambiente più disteso, senza però ridurre le ambizioni del club. A sottolineare questo cambiamento è stato Antonio Corbo, intervenuto nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” su Stile TV. Il giornalista ha analizzato l’atmosfera del ritiro, soffermandosi anche sui numerosi problemi fisici che hanno condizionato l’inizio della preparazione. Corbo ha spiegato: “Da Conte ad Allegri è cambiata l’atmosfera. C’è un clima più sereno. Si percepisce un’atmosfera rilassata, ma non rassegnata. Questo è un Napoli che vuole vincere attraverso la serenità. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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© Forzazzurri.net - Corbo: “Napoli più sereno, ma ora Allegri deve farsi sentire”

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