controllo corsia preferenziale in via san biagio

Una telecamera è stata installata in via San Biagio, tra via Gino Chierici e via San Pio da Pietralcina, per monitorare la corsia preferenziale. L’obiettivo è verificare il rispetto delle regole in quel tratto, situato prima dell’intersezione con via San Pio da Pietralcina. La telecamera sorveglia la corsia preferenziale dell’ultimo tratto prima dell’incrocio, senza altre specifiche su sanzioni o controlli aggiuntivi.

È stata attivata una telecamera in via San Biagio (in foto), nel tratto compreso tra via Gino Chierici e via San Pio da Pietralcina, per il controllo della corsia preferenziale istituita nell’ultimo tratto della strada, prima dell’intersezione con via San Pio da Pietralcina. La telecamera permette di regolare gli accessi alla corsia riservata e di tutelare le abitazioni presenti nel tratto finale di via San Biagio, garantendo il passaggio dei residenti e dei veicoli autorizzati. La corsia preferenziale è stata istituita a seguito delle richieste dei residenti e delle valutazioni effettuate da Pisamo e dalla Polizia Municipale sulla... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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