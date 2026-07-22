Nella città sono in corso controlli straordinari nelle zone più problematiche, con operazioni della polizia che hanno coinvolto parchi, stazione ferroviaria, centro storico e vie come Milano, Corsica e Zara. In queste operazioni sono stati denunciati alcuni soggetti e sequestrata droga. Le attività mirano a contrastare il degrado e la microcriminalità, soprattutto in vista della stagione turistica. Le forze dell’ordine continuano i controlli nelle aree considerate a rischio.

Continuano i controlli straordinari anti degrado nelle zone critiche della città. Gli uomini della questura e del commissariato Carmine nei giorni scorsi hanno setacciato parchi, stazione ferroviaria, centro storico e dintorni di via Milano, via Corsica, via Zara per prevenire la microcriminalità diffusa, tanto più nella stagione turistica. Nel complesso sono stati controllati 227 persone, 37 veicoli e 7 esercizi pubblici. Il questore ha emesso 5 fogli di via, 2 avvisi orali, 4 espulsioni, 2 Dacur. In via Gabriele Rosa un uomo è stato denunciato per ubriachezza molesta, resistenza e oltraggio. In un bar di via Milano un pluripregiudicato 48enne ha reagito con violenza ai controlli, colpendo a calci e pugni i poliziotti: anche per lui è scattata la denuncia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Controlli straordinari in città. Denunce e sequestri di droga

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