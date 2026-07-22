Conte | Governo blocca Italia si ferma per proteggere amichetti partito

Il governo ha sospeso i lavori parlamentari, secondo quanto dichiarato, per discutere di questioni legate alla protezione di alcuni membri del partito. La decisione ha causato un'interruzione delle attività legislative in corso. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli specifici di tali questioni o sui motivi che hanno portato a questa pausa. La sospensione riguarda tutte le sessioni parlamentari in programma.

Roma, 22 lug. (askanews) - "Questo è diventato il governo blocca Italia. Il governo si ferma e blocca i lavori parlamentari per discutere di come acconciare una legge elettorale per perpetuare il potere di chi sa che lo sta perdendo e che si ferma addirittura per proteggere gli amichetti di partito e noi non possiamo permettere che il Parlamento sia ridotto a colle Oppio". Lo ha detto il leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte durante una conferenza stampa organizzata per commentare il no della giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera alla richiesta di acquisizione da parte della Procura di Roma delle chat tra l'ex sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e il ristoratore Mauro Caroccia, coinvolto in un'inchiesta per riciclaggio e false intestazioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Conte attacca il governo Meloni sulla legge elettorale

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