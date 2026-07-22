La serata, registrata a giugno in piazza XV Marzo a Cosenza, sarà trasmessa questa sera alle 21.20 su Rai 2. È un evento musicale dedicato a Rino Gaetano, scomparso 45 anni fa, con la partecipazione di vari artisti. La conduzione è affidata a due presentatori noti.

R egistrato lo scorso giugno in piazza XV Marzo a Cosenza, Rai Radio2 Live – Il cielo è sempre più blu va in onda stasera 22 luglio alle 21.20 Rai 2. Si tratta di un evento musicale in omaggio al grande cantautore Rino Gaetano, scomparso 45 anni fa. Conduttori della serata – con ospiti che vanno da Noemi, Sarah Toscano, Le Vibrazioni e Michele Bravi – sono Ema Stokholma e Gino Castaldo. Sharenting o vetrina per i “like”? Ema Stokholma attacca Belen Rodriguez per le foto della figlia sui social X Leggi anche › Ema Stokholma: «Andrea Delogu? Meglio di un marito» Rai Radio2 Live – Il cielo è sempre più blu: stasera 22 luglio su Rai 2 il concerto evento condotto da Ema Stokholma e Gino Castaldo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Condotta da Ema Stokholma e Gino Castaldo, la serata vede tanti artisti in scaletta per omaggiare Rino Gaetano

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