La partita sulle concessioni geotermiche dell’Amiata continua, ma per il momento arriva una battuta d’arresto per le associazioni che hanno impugnato il rinnovo deciso dalla Regione Toscana. Il Consiglio di Stato ha infatti respinto il ricorso presentato da Forum Ambientalista, insieme ad altre due aziende agricole amiatine, confermando la decisione del Tar di non concedere l’accesso ad alcuni documenti richiesti. Al centro della vicenda c’è il rinnovo, deciso dalla Regione nel febbraio 2025, delle otto concessioni geotermiche affidate a Enel Green Power fino al 2046. Un via libera legato a un piano di investimenti da circa tre miliardi di euro che prevede l’ammodernamento degli impianti e la costruzione di tre nuove centrali, tra Bagnore (Santa Fiora), Monterotondo e Piancastagnaio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Concessioni geotermiche. Accesso agli atti, nuovo stop. Il Consiglio di Stato dice ’No’

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