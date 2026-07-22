Concerto per l’Italia La magia della Chigiana stasera in onda su Rai 3

Questa sera andrà in onda in prima Tv su Rai 3 alle ore 23.50, l’edizione 2026 del Concerto per l’Italia tenutasi in Piazza del Campo a Siena lo scorso sabato. Un’occasione per rivivere la magia di un evento unico, di grande suggestione, che ogni estate porta la grande musica nel cuore di Siena, in una delle piazze più iconiche e spettacolari del mondo. Il Concerto per l’Italia è realizzato dal Chigiana International Festival & Summer Academy con il sostegno della Fondazione Monte dei Paschi di Siena, in collaborazione con il Comune di Siena e la Rai – Radiotelevisione Italiana. La produzione televisiva è realizzata da Rai Cultura, con la regia di Claudia De Toma. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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