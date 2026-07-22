Con il caldo estivo c’è un posto a Roma dove trovare fresco e un panorama da sogno

A Roma, le temperature estive del 2026 si sono fatte sentire con giornate torride e massime elevate che rendono difficile camminare nelle ore centrali della giornata.

A Roma l’ estate 2026 si sta facendo sentire con giornate torride, temperature elevate e un caldo che rende faticoso persino passeggiare nelle ore centrali. Chi rimane in città non può quindi far altro che andare alla ricerca luoghi ombreggiati nei quali concedersi una pausa, respirare e ammirare la Capitale da una prospettiva speciale. E non tutti sanno che esiste un angolo verde capace di unire refrigerio, tranquillità e una vista da sogno, particolarmente suggestiva quando il sole comincia a calare. Ma qual è il posto più fresco di Roma? LEGGI ANCHE: Milano celebra i 30 anni della ricostruzione del PAC: in mostra il progetto di Ignazio Gardella Il posto più fresco di Roma è Parco Savello, il Giardino degli Aranci. 🔗 Leggi su Funweek.it

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Piscina fuori terra personalizzata rivestita in WPC color legno, posizionata nella veranda

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Il sindaco della C A P I T A L E conosciuto anche all'estero per cementificazione e come SEGA Alberi. Roma è una delle peggiori città d’Italia quando si parla di caldo estivo Ringraziamo il SEGA Alberi SANI @gualtierieurope x.com

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