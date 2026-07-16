Dove trovare il fresco vicino a Bologna | 5 posti speciali tra fiumi laghi e cascate

Da ilrestodelcarlino.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Bologna e dintorni ci sono cinque località tra fiumi, laghi e cascate dove è possibile trovare refrigerio. Le temperature elevate rendono queste destinazioni particolarmente frequentate in questo periodo. Sono zone caratterizzate dalla presenza di corsi d’acqua e punti di balneazione, ideali per chi cerca sollievo dal caldo. La scelta include aree naturali e punti di accesso all’acqua che offrono un’esperienza di rinfresco durante le giornate più calde.

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Bologna, 16 luglio 2026 – Fiumi, torrenti, laghi, cascate. Con le temperature che non hanno proprio intenzione di scendere, l’unica cosa che ci dà una sensazione di conforto è l’acqua. Per fortuna che il nostro territorio ha mantenuto tante destinazioni refrigeranti dove ci si può rifugiare almeno per un giorno, per un weekend, lasciando a casa il caldo bolognese. E scoprendo anche dei luoghi incantevoli dove poter fare passeggiate, perché basta salire in Appennino che il trend afoso fa dietrofront. Le Cascate delle Colore a Loiano. Fino a qualche anno fa era davvero faticoso trovarle, non erano ben segnalate e ci si perdeva di continuo con il gps. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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