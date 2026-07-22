La Quinta commissione consiliare permanente ha dato il via libera, con voto favorevole della maggioranza, al progetto di legge presentato dalla Giunta regionale. La discussione si è concentrata sull'esame del documento, che riguarda politiche sociosanitarie, e si è conclusa con l'approvazione del testo. La commissione è presieduta da un rappresentante della Lega, con il vicepresidente del Pd e il segretario di Fratelli d’Italia.

La Quinta commissione consiliare permanente, competente in politiche sociosanitarie, presieduta da Manuela Lanzarin (Lega- LV), vicepresidente Chiara Luisetto (Pd), segretario Silvia Calligaro (FdI), ha espresso, a maggioranza, parere favorevole sul provvedimento della Giunta regionale (PAGR n. 50) “Rilascio dell'accreditamento istituzionale a soggetti erogatori di prestazioni sanitarie in regime ambulatoriale”, di cui alla L.R. n. 222002. Dopo aver ospitato, nelle precedenti sedute, le audizioni con i soggetti portatori di interesse, la commissione ha completato l'esame dell'articolato della Proposta di legge n. 81, di iniziativa dei consiglieri Luisetto e Stefani, “Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e il sostegno del Caregiver familiare quale persona che presta cura e assistenza alla persona cara”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: Quinta commissione. Completato esame Pdl n. 81, a prima firma Luisetto e Stefani

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