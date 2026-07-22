È stata presentata oggi la seconda edizione di “Berici in Festival 2026” nella sala stampa ‘Oriana Fallaci’ di palazzo Ferro Fini. La manifestazione include musica, cultura, valorizzazione del patrimonio storico e promozione del territorio. La presentazione è avvenuta alla presenza di un rappresentante del Consiglio regionale del Veneto. Non sono stati comunicati dettagli su date, programmi specifici o partner coinvolti.

Musica, cultura, valorizzazione del patrimonio storico e promozione del territorio si intrecciano nella seconda edizione di “Berici in Festival 2026”, che è stata presentata oggi, nella sala stampa ‘Oriana Fallaci' di palazzo Ferro Fini, dal Vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto, Francesco Rucco (FdI). Il Vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto, Francesco Rucco, ha portato i saluti del Presidente della Giunta regionale Alberto Stefani e del Presidente del Consiglio regionale Luca Zaia e ha sottolineato “l'importanza di questa manifestazione che ha la particolarità di portare nei comuni dei Colli Berici la cultura della musica, dello spettacolo, dell'arte, valorizzando gli artisti locali. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: “Berici in Festival 2026”: musica, cultura, arte e territorio

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