Pietro Tatarella ha confermato la sua intenzione di candidarsi come sindaco alle prossime elezioni comunali del 2027. La decisione arriva nonostante i malumori all’interno di Forza Italia, che sta discutendo con i civici sul possibile sostegno a un altro nome. Tatarella ha ribadito di voler rimanere in corsa, mantenendo l’obiettivo di rappresentare il centrodestra nella competizione elettorale. La sua candidatura resta quindi in piedi, anche se le trattative tra le forze politiche sono ancora in corso.

Pietro Tatarella resta in campo. Non rinuncia all’idea di essere designato come candidato sindaco del centrodestra alle elezioni comunali del 2027. Se il pranzo organizzato l’altro ieri dal presidente del Senato e dirigente di FdI Ignazio La Russa era di portare a casa qualche passo indietro da aspiranti primi cittadini per rafforzare la candidatura milanese da frontman della coalizione di Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati, l’obiettivo non è stato raggiunto al cento per cento. Certo, l’imprenditore Antonio Civita ha fatto capire che lui è pronto a lavorare nella squadra per la sfida di Palazzo Marino anche non da numero uno, il... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Comunali, Tatarella resta in campo. Malumori di FI sul tavolo coi civici

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