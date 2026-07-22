Commissione UE respinge petizione sulla remigrazione | ‘contraria ai nostri valori’

Notizia in breve

La Commissione Europea ha respinto una petizione promossa da esponenti di estrema destra, chiamata “Save Europe Act”, che chiedeva di limitare la remigrazione all’interno dell’Unione. La decisione è stata comunicata con una nota ufficiale in cui si afferma che l’iniziativa è contraria ai valori fondamentali dell’UE. La petizione aveva raccolto un certo numero di firme, ma non ha superato le soglie richieste per essere presa in considerazione.