Commissione UE respinge petizione sulla remigrazione | ‘contraria ai nostri valori’
La Commissione Europea ha respinto una petizione promossa da esponenti di estrema destra, chiamata “Save Europe Act”, che chiedeva di limitare la remigrazione all’interno dell’Unione. La decisione è stata comunicata con una nota ufficiale in cui si afferma che l’iniziativa è contraria ai valori fondamentali dell’UE. La petizione aveva raccolto un certo numero di firme, ma non ha superato le soglie richieste per essere presa in considerazione.
La Commissione Ue ha respinto l’iniziativa dei cittadini europei denominata “Save Europe Act”, avanzata da esponenti di ultra-destra per la remigrazione. Per Bruxelles la proposta non soddisfa i requisiti formali previsti dal Regolamento sulle iniziative dei cittadini europei. Per essere registrata, un’iniziativa dei cittadini europei non può essere manifestamente contraria ai valori sanciti dal Trattato e dalla Carta dei diritti fondamentali. L’iniziativa, alla quale aveva aderito anche Roberto Vannacci, non deve essere utilizzata come veicolo per messaggi offensivi o caricaturali, spiega l’esecutivo Ue. ANSA. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
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