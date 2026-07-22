Un video girato durante i festeggiamenti della Spagna per la Coppa del Mondo ha mostrato un confronto tra il calciatore e la fidanzata, suscitando reazioni online. Nel filmato, il giocatore appare in atteggiamenti che hanno generato commenti critici sulla loro relazione. La discussione si è concentrata sul comportamento del calciatore nei confronti della compagna, con alcuni utenti che hanno espresso perplessità riguardo al modo in cui si sono mostrati insieme in quel momento.

Lamine Yamal è al centro di polemiche online dopo che un breve video girato durante i festeggiamenti della Spagna per la Coppa del Mondo ha scatenato un dibattito sulla sua relazione con la fidanzata Inés García. per saperne di più. La stella del calcio diciannovenne Lamine Yamal aveva appena aiutato la Spagna a conquistare il suo secondo titolo mondiale FIFA. Dopo lo storico trionfo del 2010. Ma invece di concentrarsi sul suo incredibile risultato, alcuni utenti dei social media hanno puntato l’attenzione su un filmato di 20 secondi che mostra Yamal e la sua fidanzata Inés García insieme sul campo. Nel filmato, Yamal sembra sistemarsi i capelli usando la fotocamera del telefono mentre indossa occhiali da sole e la medaglia d’oro. 🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Come Yamal tratta la fidanzata suscita perplessità

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La nuova fidanzata di Lamine Yamal

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