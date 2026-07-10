La fidanzata di Yamal ha ironicamente chiesto al calciatore di arrivare in finale, motivando la richiesta con un motivo che va oltre il successo sportivo. La modella spagnola ha condiviso il messaggio sui social durante i Mondiali 2026, aggiungendo un tocco di umorismo alla loro storia d’amore. La richiesta ha attirato l’attenzione per il tono scherzoso e la motivazione insolita.

La storia d'amore tra Lamine Yamal e Inés García si arricchisce di un curioso e divertente retroscena social direttamente dai Mondiali 2026. La modella spagnola ha lanciato un appello decisamente accorato al fidanzato, ma con una motivazione che va ben oltre la pura gloria sportiva. Ad accendere l'entusiasmo di Inés è stato l'annuncio riguardante lo show d'intervallo della finalissima, che vedrà Justin Bieber salire sul palco in veste di superstar principale. La prospettiva di assistere dal vivo al concerto della popstar canadese ha spinto la fidanzata di Lamine a pubblicare una storia su Instagram con un messaggio chiarissimo indirizzato all'esterno del Barcellona: "Amore mio, fai tutto il possibile per arrivare alla finale dei Mondiali. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - La richiesta ironica della fidanzata di Yamal: "Vai in finale perché..."

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La nuova fidanzata di Lamine Yamal

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