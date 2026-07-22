Come trattare le varici vulvari in gravidanza?

Da gravidanzaonline.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una donna al terzo trimestre di gravidanza ha riferito dolore e sensazione di pesantezza alle parti intime, accompagnati da vene gonfie e turgide sulle grandi labbra. Ha notato queste vene visibili e gonfie durante l’autopalpazione. La donna si è rivolta a una professionista per chiedere come gestire le varici vulvari in gravidanza.

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Buongiorno dottoressa, sono al terzo trimestre (32ª settimana) e da qualche tempo avverto un senso di forte pesantezza e dolore alle parti intime. Specchiandomi ho notato delle vene molto gonfie e turgide sulle grandi labbra. Il ginecologo ha confermato che si tratta di varici vulvari, non ne avevo mai sentito parlare! La mia domanda è: queste vene rischiano di rompersi e causare un’emorragia durante il parto? Come bisogna muoversi in questi casi? Grazie mille L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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